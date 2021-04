Chiellini: «Io e Buffon non saremo mai problemi per la Juventus» (Di sabato 3 aprile 2021) Giorgio Chiellini ha parlato dopo il pareggio della Juventus contro il Torino: ecco le dichiarazioni del capitano bianconero Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del difensore della Juventus. FUTURO – «Questa cosa mi ha abbastanza sorpreso, non è un problema e non è all’ordine del giorno. Non ho deciso, sono concentratissimo sul presente. Penso a mercoledì, poi vediamo. Chiellini e Buffon non saranno mai problemi per la Juve. Dobbiamo arrivare in zona Champions, è imprenscindibile per la Juve e abbiamo la finale di Coppa Italia. Non ho ancora deciso e non avrete novità prima di fine stagione, poi vedremo anche cosa deciderà la società». CONTRO IL NAPOLI – «Non credo che con il Napoli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Giorgioha parlato dopo il pareggio dellacontro il Torino: ecco le dichiarazioni del capitano bianconero Giorgioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del difensore della. FUTURO – «Questa cosa mi ha abbastanza sorpreso, non è un problema e non è all’ordine del giorno. Non ho deciso, sono concentratissimo sul presente. Penso a mercoledì, poi vediamo.non saranno maiper la Juve. Dobbiamo arrivare in zona Champions, è imprenscindibile per la Juve e abbiamo la finale di Coppa Italia. Non ho ancora deciso e non avrete novità prima di fine stagione, poi vedremo anche cosa deciderà la società». CONTRO IL NAPOLI – «Non credo che con il Napoli ...

Advertising

ZZiliani : Quando inizierà la prossima stagione #Chiellini avrà 37 anni. Ma questo è il nostro calcio, cimitero degli elefanti… - DiMarzio : #Juventus, #Buffon e #Chiellini potrebbero non rinnovare: su #DouglasCosta ci sono anche i #Tigres - gilnar76 : Chiellini: «Io e Buffon non ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Chiellini: «Io e Buffon non saremo mai problemi per la Juve» - - LapioPas : @juventusfc @federicochiesa @Cristiano @officialpes Allenatore da cacciare ( altri sono stati mandati via vincendo… -