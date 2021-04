Chiambretti: "Non cambierei Belotti con CR7". Christillin: "Piero rassegnati, vinciamo noi con 2 gol di Ronaldo" (Di sabato 3 aprile 2021) Piero Chiambretti e Evelina Christillin, tifosi rispettivamente di Torino e Juventus, giocano in esclusiva per la Gazzetta il derby della Mole (di Michela Cuppini). Leggi su video.gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021)e Evelina, tifosi rispettivamente di Torino e Juventus, giocano in esclusiva per la Gazzetta il derby della Mole (di Michela Cuppini).

Advertising

Simonettafaggi1 : @welikeduel Guardando stasera Paolo Rossi, mi è tornato in mente di quando faceva il Laureato con Chiambretti... no… - fuser_elche : @RaffaellaMesti1 @djaniceto È un poveretto malato di fama, una volta che Chiambretti lo ha silurato non si dà pace - MaoistiN : @dagor12 @DAZN_IT @MaxCallegari @RealPiccinini @pisto_gol @SkySport Per non dimenticare. - Eugenia_Caruso : RT @tpwkaIways: “Io della Juve non so assolutamente niente. So solo che Dybala è bono. Non so se avete capito che c’è una presa per il culo… - Reberebby215 : RT @tpwkaIways: “Io della Juve non so assolutamente niente. So solo che Dybala è bono. Non so se avete capito che c’è una presa per il culo… -