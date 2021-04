Atalanta Udinese, Muriel-Zapata contro un attacco che segna pochissimo (Di sabato 3 aprile 2021) La sfida tra Atalanta e Udinese vedrà scontrarsi anche due attacchi dalla natura del tutto opposta Alle 15, al Gewiss Stadium di Bergamo, scenderanno in campo Atalanta e Udinese in una sfida che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, metterà di fronte due attaccanti completamente opposti: quello nerazzurro che segna gol a valanga e quello bianconero da definire quasi “fantasma”. In avanti Gasperini schiererà Muriel e Zapata, due che insieme hanno segnato la bellezza di 26 reti quest’anno. Quasi quattro volte di quanto ne ha segnati l’intero reparto offensivo dell’Udinese: solo 7. Okaka ha realizzato 3 gol, Nestorovski 2, Llorente e Forestieri 1. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) La sfida travedrà scontrarsi anche due attacchi dalla natura del tutto opposta Alle 15, al Gewiss Stadium di Bergamo, scenderanno in campoin una sfida che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, metterà di fronte due attaccanti completamente opposti: quello nerazzurro chegol a valanga e quello bianconero da definire quasi “fantasma”. In avanti Gasperini schiererà, due che insieme hannoto la bellezza di 26 reti quest’anno. Quasi quattro volte di quanto ne hati l’intero reparto offensivo dell’: solo 7. Okaka ha realizzato 3 gol, Nestorovski 2, Llorente e Forestieri 1. Leggi su Calcionews24.com

