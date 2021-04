Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 19:15 (Di venerdì 2 aprile 2021) Viabilità 2 APRILE 2021 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO E NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE, CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA E DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE Roma USCIAMO DA Roma SULLA STRADA DEI MONTI LEPINI ALTRO INCIDENTE LA STRADA E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL KM 34, SIAMO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO INTERROTTO SULLA FERROVIA Roma-LIDO TRA LE STAZIONI DI PIRAMIDE E ACILIA, PER UN GUASTO TECNICO, SONO IN CORSO LE VERIFICHE ALL’INFRASTRUTTURA TRA MAGLIANA E ACILIA, E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS E LA METRO B TRA LE STAZIONI PIRAMIDE ED EUR MAGLIANA TORNA NELLA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 aprile 2021)2 APRILEORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO E NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE, CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA E DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONEUSCIAMO DASULLA STRADA DEI MONTI LEPINI ALTRO INCIDENTE LA STRADA E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL KM 34, SIAMO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO INTERROTTO SULLA FERROVIA-LIDO TRA LE STAZIONI DI PIRAMIDE E ACILIA, PER UN GUASTO TECNICO, SONO IN CORSO LE VERIFICHE ALL’INFRASTRUTTURA TRA MAGLIANA E ACILIA, E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS E LA METRO B TRA LE STAZIONI PIRAMIDE ED EUR MAGLIANA TORNA NELLA ...

