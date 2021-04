Terribile incidente sulla Flaminia | carambola tra 5 auto | una bambina finisce in ospedale Interviene l’elisoccorso

(Di venerdì 2 aprile 2021)quello avvenuto intorno alle 11.20 di oggi, venerdì 2 aprile, su viaal km 31.200, nel territorio di Morlupo. Cinquesono rimaste coinvolte nel sinistro, per cause ancora da accertare. Sul posto, oltre il personale sanitario del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montelibretti e di Campagnano, che hanno estratto dalle lamiere una persona rimasta ferita gravemente ed elitrasportata all’Policlinico Gemelli. Una, invece, è stata trasportata all’Pediatrico Bambino Gesù. Tutti gli altrimobilisti coinvolti, fortunatamente, non corrono pericolo di vita e sono stati medicati e soccorso sul luogo dell’. ...

