Sassuolo Roma, i convocati di De Zerbi: tanti Primavera aggregati (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro la Roma Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro la Roma. Out i lungodegenti Filippo Romagna e Mehdi Bourabia. Fuori gli infortunati Caputo, Berardi, Defrel, Kaan Ayhan positivo al Covid, e non convocati Muldur, Locatelli e Ferrari per precauzione. Ci sono i giovani della Primavera Matteo Saccani e Piccinini, i centrocampisti Ghion e Mercati e l’attaccante Karamoko. PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 MARLON 6 ROGERIO 13 Federico PELUSO 21 Vlad CHIRICHES 22 Jeremy TOLJAN 35 Stefano ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto De, tecnico del, ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida contro laRoberto De, tecnico del, ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida contro la. Out i lungodegenti Filippogna e Mehdi Bourabia. Fuori gli infortunati Caputo, Berardi, Defrel, Kaan Ayhan positivo al Covid, e nonMuldur, Locatelli e Ferrari per precauzione. Ci sono i giovani dellaMatteo Saccani e Piccinini, i centrocampisti Ghion e Mercati e l’attaccante Karamoko. PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 MARLON 6 ROGERIO 13 Federico PELUSO 21 Vlad CHIRICHES 22 Jeremy TOLJAN 35 Stefano ...

