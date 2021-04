Puglia verso la zona rossa anche dopo Pasqua. Rt superiore a 1 Indice di trasmissibilità corona virus (Di venerdì 2 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Indice di contagio superiore a 1 in Puglia. È quanto emerge dalla bozza del report settimanale sull’andamento della pandemia elaborato da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità. Quanto invece alle ospedalizzazioni, secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il dato delle terapie intensive è stabile da due giorni al 45 per cento, 14 punti in più rispetto al 12 marzo scorso. Mentre la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid nella cosiddetta area non critica rispetto alla disponibilità è del 49 per cento (venti giorni fa era del 39 per cento). Confermata la zona rossa in Puglia, che presenta un livello di rischio alto. L’Rt nazionale, invece, scende a 0,98 e l’incidenza è di 232 casi ogni 100mila ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 2 aprile 2021) Di Francesco Santoro:di contagioa 1 in. È quanto emerge dalla bozza del report settimanale sull’andamento della pandemia elaborato da ministero della Salute e Istitutodi sanità. Quanto invece alle ospedalizzazioni, secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il dato delle terapie intensive è stabile da due giorni al 45 per cento, 14 punti in più rispetto al 12 marzo scorso. Mentre la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid nella cosiddetta area non critica rispetto alla disponibilità è del 49 per cento (venti giorni fa era del 39 per cento). Confermata lain, che presenta un livello di rischio alto. L’Rt nazionale, invece, scende a 0,98 e l’incidenza è di 232 casi ogni 100mila ...

