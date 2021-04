"Non chiamano la nonna di Fedez per il vaccino". Ma la verità sulla dose è un'altra (Di venerdì 2 aprile 2021) Francesca Galici Chiara Ferragni alza la voce sui social per presunti favoritismi nella campagna vaccinale ma l'Ats di Milano fornisce un'altra versione Ogni Paese, ogni epoca, ha i maître à penser che merita. L'Italia del 2021 evidentemente si merita Chiara Ferragni. L'influencer e imprenditrice digitale ha prima alzato la voce sul ddl Zan insieme a suo marito e poi ha fatto la morale a Regione Lombardia per la gestione dell'emergenza coronavirus e per la campagna vaccinale. Con un lunghissimo post sui social, infatti, la bis mamma Ferragni ha raccontato la storia di Luciana Violini. Non certo una signora qualunque, ma l'anziana nonna di Fedez. La donna, 90enne, non era ancora stata chiamata per effettuare la vaccinazione e questo ha scatenato l'ira dei nipoti. Chiara Ferragni e Fedez sono consapevoli ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Francesca Galici Chiara Ferragni alza la voce sui social per presunti favoritismi nella campagna vaccinale ma l'Ats di Milano fornisce un'versione Ogni Paese, ogni epoca, ha i maître à penser che merita. L'Italia del 2021 evidentemente si merita Chiara Ferragni. L'influencer e imprenditrice digitale ha prima alzato la voce sul ddl Zan insieme a suo marito e poi ha fatto la morale a Regione Lombardia per la gestione dell'emergenza coronavirus e per la campagna vaccinale. Con un lunghissimo post sui social, infatti, la bis mamma Ferragni ha raccontato la storia di Luciana Violini. Non certo una signora qualunque, ma l'anzianadi. La donna, 90enne, non era ancora stata chiamata per effettuare la vaccinazione e questo ha scatenato l'ira dei nipoti. Chiara Ferragni esono consapevoli ...

"Non chiamano la nonna di Fedez per il vaccino". Ma la verità sulla dose è un'altra il Giornale

Vaccini: Ferragni, nonna Fedez chiamata solo dopo mio post Tra le centinaia di lombardi over 80 che, fino a ieri, non avevano ancora ricevuto la prenotazione per la vaccinazione, c'era anche la signora Luciana, nonna di un personaggio famoso come Federico Luc ...

