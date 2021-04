MotoGP GP Doha 2021, Quartararo: “È stata dura, domani farò meglio” (Di venerdì 2 aprile 2021) Il motomondiale riparte da Doha, parla così Fabio Quartararo dopo il quarto posto nella classifica combinata delle libere: “È stata dura e sfortunatamente oggi non avevo feeling. Ho fatto il mio giro più veloce spingendo al limite dovunque”. Poi, sulla giornata di domani, il francese spera “di trovare condizioni migliori”. Infine, prosegue così: “Proverò a migliorare un po’ il feeling domani, abbiamo avuto problemi di chattering e grip. Non sono così preoccupato per la qualifica e in vista della gara farò molti più giri con la combinazione soft-soft”, chiude il pilota. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Il motomondiale riparte da, parla così Fabiodopo il quarto posto nella classifica combinata delle libere: “Èe sfortunatamente oggi non avevo feeling. Ho fatto il mio giro più veloce spingendo al limite dovunque”. Poi, sulla giornata di, il francese spera “di trovare condizioni migliori”. Infine, prosegue così: “Proverò a migliorare un po’ il feeling, abbiamo avuto problemi di chattering e grip. Non sono così preoccupato per la qualifica e in vista della garamolti più giri con la combinazione soft-soft”, chiude il pilota. SportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Aprilia sorprende ancora in vetta (?? #FP1) ?? Quanti problemi per il Morbido Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? Tre Ducati davanti a tutti (?? #FP2) ?? Aleix Espargarò nella top10 Il resoconto ? - SkySportMotoGP : Moto3, GP Doha: Binder primo nelle libere 2 davanti a Garcia e Rodrigo #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #DohaGP - jpncar : Doha MotoGP: Jack Miller leads Ducati 1-2-3 in FP2 INVALID_URI - sportface2016 : #MotoGP #DohaGP, le parole di Franco #Morbidelli -