Monreale | 130 over 80 ricevono la dose Pfizer all’Ingrassia

(Di venerdì 2 aprile 2021) Effettuati all’ospedale Ingrassia 130 vaccini a cittadinisi80. La campagna vaccinale realizzata grazie all’intesa Comune-Asp. I cittadinisi80 che hanno aderito, grazie ad una intesa raggiunta tra il sindaco diAlberto Arcidiacono e il direttore generale dell’ASP Palermo Daniela Faraoni, hanno potuto beneficiare di un punto di prossimità per le vaccinazioni. Precedentemente peraltro gli utenti, dopo aver prenotato nel portale dell’Asp Palermo, si erano ritrovati spiazzati dalla lettura delle destinazioni che gli erano state assegnate come il presidio ospedaliero di Partinico, Corleone, Petralia, Cefalù, e Messina. Punti raggiungibili con una certa complessità se si considerano le naturali difficoltà dovute all’età degli utenti oltre all’organizzazione per il ...

