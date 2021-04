Monitoraggio, l'Rt scende sotto 1 nessuna regione cambia colore ma in 9 restano in rosso almeno fino al 20 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) L'indice di contagio a 0,98, cala anche l'incidenza per 100mila abitanti. Sette Regioni hanno ancora più di 250 casi settimanali per 100mila abitanti, due un Rt superiore a 1,25 Leggi su repubblica (Di venerdì 2 aprile 2021) L'indice di contagio a 0,98, cala anche l'incidenza per 100mila abitanti. Sette Regioni hanno ancora più di 250 casi settimanali per 100mila abitanti, due un Rt superiore a 1,25

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'indice Rt sotto la soglia critica di 1 - SmorfiaDigitale : Covid, monitoraggio dell'Iss: Rt scende a 0,98, sotto la soglia d'allarme di 1 - aperegina61 : RT @eziomauro: Monitoraggio, l'Rt scende sotto 1 nessuna regione cambia colore ma in 9 restano in rosso almeno fino al 20 aprile https://t.… - bizcommunityit : Monitoraggio, l'Rt scende sotto 1 nessuna regione cambia colore ma in 9 restano in rosso almeno fino al 20... - repubblica : RT @eziomauro: Monitoraggio, l'Rt scende sotto 1 nessuna regione cambia colore ma in 9 restano in rosso almeno fino al 20 aprile https://t.… -