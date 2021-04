MMA: è ufficiale, Kevin Holland contenderà a Marvin vettori il Main event del 10 Aprile al posto di Darren Till (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo l’annullamento del match con Darren Till a causa del ritiro di quest’ultimo per infortunio (ne abbiamo parlato qui), come prevedibile il sostituto ufficiale del numero 5 al mondo dei pesi medi è Kevin Holland. Il fighter ha accettato di incontrare il nostro Marvin vettori anche se al match mancano soltanto pochi giorni. Holland parteciperà al Main event del 10 Aprile dunque e avrà la possibilità di confrontarsi con un avversario dal ranking molto migliore, cosa che potrebbe giovargli parecchio in caso di vittoria. Il nuovo avversario di The Italian Dream è reduce da una sconfitta per decisione unanime contro Derek Brunson. Dal canto suo Marvin arriva da una striscia di 4 vittorie ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo l’annullamento del match cona causa del ritiro di quest’ultimo per infortunio (ne abbiamo parlato qui), come prevedibile il sostitutodel numero 5 al mondo dei pesi medi è. Il fighter ha accettato di incontrare il nostroanche se al match mancano soltanto pochi giorni.parteciperà aldel 10dunque e avrà la possibilità di confrontarsi con un avversario dal ranking molto migliore, cosa che potrebbe giovargli parecchio in caso di vittoria. Il nuovo avversario di The Italian Dream è reduce da una sconfitta per decisione unanime contro Derek Brunson. Dal canto suoarriva da una striscia di 4 vittorie ...

