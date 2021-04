Meteo con Brutti Temporali nel fine settimana di Pasqua: grandine (Di venerdì 2 aprile 2021) Meteo Italia con Temporali e grandine. Ci siamo, il maltempo è alle porte. Un cambiamento Meteo che inizierà gradualmente o meglio, l’Alta Pressione inizierà a defilarsi perché costretta alla difensiva da aria fredda che si sta dirigendo verso l’Europa orientale e che lambirà le nostre regioni. Cosa vuol dire? Anzitutto che le temperature caleranno, un calo che si farà sentire maggiormente la domenica di Pasqua e sarà in quel momento che il maltempo entrerà nel vivo. Tenete conto che nel corso della settimana abbiamo accumulato molta energia termica, data ovviamente dall’aria calda nord africana che ha fatto schizzare le temperature su valori pre estivi. Lo sbalzo termico sarà enorme, per non parlare di ciò che ci aspetta a metà della prossima settimana… Prima ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 aprile 2021)Italia con. Ci siamo, il maltempo è alle porte. Un cambiamentoche inizierà gradualmente o meglio, l’Alta Pressione inizierà a defilarsi perché costretta alla difensiva da aria fredda che si sta dirigendo verso l’Europa orientale e che lambirà le nostre regioni. Cosa vuol dire? Anzitutto che le temperature caleranno, un calo che si farà sentire maggiormente la domenica die sarà in quel momento che il maltempo entrerà nel vivo. Tenete conto che nel corso dellaabbiamo accumulato molta energia termica, data ovviamente dall’aria calda nord africana che ha fatto schizzare le temperature su valori pre estivi. Lo sbalzo termico sarà enorme, per non parlare di ciò che ci aspetta a metà della prossima… Prima ...

Advertising

BroloMeteoIT : Vigilia di Pasqua con qualche annuvolamento mattutino. Leggete le nostre previsioni meteo: - NewSicilia : +++ PREVISIONI #METEO PALERMO +++ Ecco le previsioni di domani per il capoluogo siciliano #Newsicilia - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: #Pasqua e Pasquetta con temporali e freddo: ultimi aggiornamenti #meteo. - LetiziaFirenze : Vigilia di Pasqua con allerta meteo per vento forte - ToscanaInDiretta - pinodifeo : RT @ItalianAirForce: Finalmente è arrivato il weekend di Pasqua e, come ogni venerdì, la rubrica #Meteo #WeekEnd è pronta con le previsioni… -