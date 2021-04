(Di venerdì 2 aprile 2021) Palermo, 2 apr. (Adnkronos) – La Squadra Mobile della Questura die la Sezione Polizia Stradale dihanno deferito alla magistratura undi 61 anni, D.G.L., per detenzione di animali vivi della razza ovina di illecita provenienza, privi di certificazione sanitaria ed identificativa, ricettazione eclandestina. A seguito dei particolari controlli disposti nel periodo pasquale, gli Uffici della Polizia di Stato hanno intensificato le verifiche anche sugli allevamenti di animali, al fine di tutelare la salute dei cittadini. Tra le altre attività, è stato effettuato un accesso presso un’azienda agricola sita in contrada Corefidato del Comune di. “Nonostante l’allevamento presentasse talune prescritte autorizzazioni, il titolare deteneva, in un deposito per mezzi ed ...

Advertising

fisco24_info : Macellazione abusiva, denunciato allevatore di Enna: La Squadra Mobile della Questura di Enna e la Sezione Polizia… - StraNotizie : Macellazione abusiva, denunciato allevatore di Enna - TV7Benevento : Macellazione abusiva, denunciato allevatore di Enna... - lifestyleblogit : Macellazione abusiva, denunciato allevatore di Enna - - ennatv : Enna: deferito allevatore per macellazione abusiva -

Ultime Notizie dalla rete : Macellazione abusiva

Metro

L'immediata attività d'indagine, posta in essere dai poliziotti, ha consentito di ricostruire la filiera: individuato anche il macellatore che, in violazione delle normative su provenienza e ...L'immediata attività d'indagine, posta in essere dai poliziotti, ha consentito di ricostruire la filiera: individuato anche il macellatore che, in violazione delle normative su provenienza e ...ricettazione e macellazione clandestina. A seguito dei particolari controlli disposti nel periodo pasquale, gli Uffici della Polizia di Stato hanno intensificato le verifiche anche sugli allevamenti ...La Squadra Mobile della Questura di Enna e la Sezione Polizia Stradale di Enna hanno deferito alla magistratura D.G.L., di anni 61, per detenzione di animali vivi della razza ovina di illecita proveni ...