L'ex Juve: "Festa in casa McKennie? Preferisco un calciatore a cena con gli amici che…"

L'ex calciatore, tra le altre, della Juventus Massimo Bonini - raggiunto da tuttomercatoweb.com - è intervenuto nel dibattito che si è scatenato intorno alla Festa svoltasi a casa di McKennie e che è terminata con l'intervento dei carabinieri che hanno comminato una multa a tutti i presenti. Questo uno stralcio delle sue parole:"Ok, capisco che si tratta di un momento particolare e devono esserci attenzioni ma se uno va a letto a mezzanotte anziché alle dieci e mezzo non credo che cambi qualcosa. Certamente non è il momento per certe cose ma ora si guarda il pelo nell'uovo per creare polemiche e questo è l'ultimo dei problemi. Io Preferisco che un giocatore stia insieme a cena con gli amici invece che passare tutto la sera alla playstation.

