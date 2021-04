La scommessa di Ricciardo con la McLaren

(Di venerdì 2 aprile 2021) Una Chevrolet Monte Carlo del 1984. È questo il premio per Danielse dovesse raggiungere almeno un podio in questa stagione di Formula Uno. Il pilota ha fatto un accordo con Zak Brown, il CEO della. Ladiha quindi in palio una corsa su una delle vetture provenienti dal mondo NASCAR che Brown possiede. IndyCar, due giorni di test in Texas Ladi, perchè questo premio? Quando Danielha scommesso con Zack Brown, ha pensato che il CEO dellapossiede una vasta e preziosa collezione di macchine da corsa. Non semplici vetture però, ma auto guidate dai migliori piloti. La Chevrolet Monte Carlo del 1984 è appartenuta a uno degli idoli di Riccardo: Dale Earnhardt Sr. ...

Ultime Notizie dalla rete : scommessa Ricciardo

Ma ora per il 31enne australiano, che in Bahrain ha esordito con la McLaren, è arrivato il momento di un'altra, stavolta con Zak Brown. Per l'a.d. del team McLaren nessun ...Chi ha tutte le ragioni per essere deluso è, bravo in qualifica ma solo 7° in gara, ... Va di fretta Tsunoda, l'ennesimadel vivaio Red Bull. Anche lui vittima di una strategia non ...La scuderia di Woking ha scelto il premio in caso di arrivo sul podio per Ricciardo in questo 2021; niente tatuaggio come con Abiteboul ...Zak Brown, boss McLaren, scommette con Ricciardo: “Se arrivi tra i primi tre in un GP del Mondiale di F1 2021, guiderai la Chevrolet Monte Carlo del 1984”. Intanto un modellino gli è già stato regalat ...