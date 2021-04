La procura di Trapani indaga sulle Ong ma intercetta i giornalisti | è polemica

Advertising

Mov5Stelle : Quanto emerge dalle indagini della procura di Trapani sulla trasmissione di dati falsati sulla pandemia è un fatto… - M5S_Europa : L’inchiesta sui dati #Covid della Procura di #Trapani mostra un degrado politico vergognoso. I funzionari regionali… - Open_gol : Dalla Sicilia venivano trasmessi numeri falsi all'Iss sull'andamento della pandemia secondo le accuse della procura… - massacittacom : RT @nancyporsia: Appena finito di leggere le 300 pagine di informativa della Procura di Trapani. Per circa sei mesi il mio telefono è stato… - MicheleVesch : RT @DomaniGiornale: .@mannocchia e @nelloscavo sono due dei giornalisti intercettati nell’inchiesta della procura di #Trapani sulle #ong me… -

Ultime Notizie dalla rete : procura Trapani

Il ministro di Grazia e Giustizia Marta Cartabia deve avviare un' ispezione presso ladiperché spiare i giornalisti è un atto di gravità inaudita" - .Ladiindaga su una oscura vicenda nella quale ci sono giornalisti italiani intercettati dalle forze dell'ordine nel periodo in cui raccontavano la rotta migratoria nel Mediterraneo e le ...La procura di Trapani indaga su una oscura vicenda nella quale ci sono giornalisti italiani intercettati dalle forze dell’ordine nel periodo in cui raccontavano la rotta migratoria nel Mediterraneo e ...Sotto la lente della Procura di Trapani che indaga sul ruolo delle ong Jugend Rettet, Save The Children e Medici Senza Frontiere durante gli sbarchi dal 2016 non sono finite solo le organizzazioni che ...