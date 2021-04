Internet | Osho | ' da Scanzi a Gruber | moralismo può essere arma a doppio taglio' ** 2

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - Una censura dei contenuti basata sul 'politically correct' lo preoccupa, efa una lucida analisi: "Credo che ci sia una sorta di morale comune, che è in ossequio al politicamente corretto, che è più artificiale dell'algoritmo - osserva - In Commissione Europea hanno addirittura stilato un glossario, alcune parole sono tabù e vedo ogni giorno cose che mi lasciano esterrefatto". Alcuni esempi? "Film che hanno fatto la storia, cartoni animati della nostra infanzia, tipo 'Dumbo'...Dumbo politicamente scorretto? Sembra un ossimoro, è una delle figure più rassicuranti dell'infanzia", scandisce Palmaroli. Ma c'è "molta bravura nell'intortare, e c'è molta gente che si lascia abbindolare da queste regole. Se tu fai una satira 'non delicata' nei confronti di qualche categoria, parte subito l'indignazione", dice il vignettista. Che chiude con un piccolo ...

Federico Palmaroli, meglio conosciuto con il soprannome di Le frasi di, è riuscito a invertire la tendenza, almeno in Italia. Certo, oggie in particolare Facebook permettono una ...In pochi tra i frequentatori dinostrani non conoscono l'operato della pagina, che ormai ... a volte si tratta di pseudocitazioni del maestro spiritualeRajneesh, a volte più ...Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Per chi fa satira politica i social sono ormai diventati un terreno minato. Prima potevi fare una vignetta su un giornale e al massimo rischiavi una querela: ora per chi fa ...Succede raramente di questi tempi che ci si affezioni alla satira politica. Dopo il drammatico attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, nel 2015, da parte di un gruppo is ...