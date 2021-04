Incontro Salvini - Orban. Il Pd attacca: 'Inopportuna' (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini , e il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, "non credo sia stato opportuno. Penso non sia utile fare dei passi nella direzione di chi non ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 aprile 2021) L'tra il leader della Lega, Matteo, e il primo ministro dell'Ungheria, Viktor, "non credo sia stato opportuno. Penso non sia utile fare dei passi nella direzione di chi non ha ...

borghi_claudio : Un grazie per tutto il lavoro che fa a @Marcozanni86 che mentre altri parlano (a volte anch'io parlo troppo) passa… - LegaSalvini : BUDAPEST, #SALVINI CON I LEADER DI UNGHERIA E POLONIA PER LANCIARE IL “RINASCIMENTO EUROPEO” L’Europa e il piano v… - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI A BUDAPEST ???????? ++ Giovedì 1° aprile 2021 - Incontro trilaterale con il Primo Ministro dell’Unghe… - Sergiof42272531 : RT @Storace: #Salvini lavora con polacchi e ungheresi al “rinascimento dell’#Europa”. Valori cristiani al centro. E #Orban lo definisce “il… - AlbertoTravers5 : RT @borghi_claudio: Un grazie per tutto il lavoro che fa a @Marcozanni86 che mentre altri parlano (a volte anch'io parlo troppo) passa le g… -