Incontro a Budapest, Orban: "Salvini nostro eroe" (Di venerdì 2 aprile 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini è stato ad un Incontro a Budapest con il premier ungherese Viktor Orban e quello della Polonia Mateusz Morawiecki. I tre leader hanno discusso di un rinascimento a livello europeo per il superamento della crisi sanitaria ed economica. Salvini sostiene anche di aver parlato con i due primi ministri

matteosalvinimi : ???????????? Dall'incontro di oggi a Budapest con il premier ungherese Viktor #Orbán e il premier polacco Mateusz… - borghi_claudio : Un grazie per tutto il lavoro che fa a @Marcozanni86 che mentre altri parlano (a volte anch'io parlo troppo) passa… - borghi_claudio : L'eurosinistra sta dando ai matti per l'incontro di oggi a Budapest. Ottimo. - SoIitaryCat : RT @borghi_claudio: Un grazie per tutto il lavoro che fa a @Marcozanni86 che mentre altri parlano (a volte anch'io parlo troppo) passa le g… - erpedrini : RT @Storace: #Salvini lavora con polacchi e ungheresi al “rinascimento dell’#Europa”. Valori cristiani al centro. E #Orban lo definisce “il… -