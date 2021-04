Ilary Blasi continua ad incantare Mediaset: i look a L’isola dei famosi (Di venerdì 2 aprile 2021) Ilary Blasi alla conduzione de L’isola dei famosi non ne sbaglia una in termini di stile. Mentre in Honduras i naufraghi cercano di tenere testa alle sfide, al caldo, alla fame e al clima di tensione, la bella Ilary dallo studio di Mediaset incanta il pubblico ogni volta con un look diverso che ne esalta la sconfinata bellezza. Dopo aver analizzato i primi tre look delle prime tre serate, vediamo invece quali abiti ha scelto Ilary Blasi per la quarta, quinta e sesta puntata de L’isola dei famosi. Ilary Blasi a L’isola dei famosi: i look della quarta, quinta e sesta puntata In occasione della quarta ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 aprile 2021)alla conduzione dedeinon ne sbaglia una in termini di stile. Mentre in Honduras i naufraghi cercano di tenere testa alle sfide, al caldo, alla fame e al clima di tensione, la belladallo studio diincanta il pubblico ogni volta con undiverso che ne esalta la sconfinata bellezza. Dopo aver analizzato i primi tredelle prime tre serate, vediamo invece quali abiti ha sceltoper la quarta, quinta e sesta puntata dedeidei: idella quarta, quinta e sesta puntata In occasione della quarta ...

Advertising

pizzaandbeer_ : RT @oocisola: Ilary Blasi a Jeda: “ma io non è per Vera, io ho paura di perdere te!” #isola - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Ma la figlia di #Fedez e #ferragni...' #awed ferma l'#isoladeifamosi La domanda in diretta spiazza #IlaryBlasi https://t.co… - onvlysofi : RT @oocisola: Ilary Blasi fa lanciare la pubblicità a Jedà #isola - onvlysofi : RT @oocisola: Lo scambio di battute di stasera tra Ilary Blasi e Jedà tra presentazione in pompa magna e mini intervista sulla sua professi… - onvlysofi : RT @oocisola: Ilary Blasi rivela che la persona che verrà eliminata stasera raggiungerà Vera Gemma su Playa Esperanza, ma in realtà Miryea… -