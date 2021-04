Il Comando strategico degli Stati Uniti ha twittato una cosa molto strana

Leggi su wired

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il tweet misterioso pubblicato da Us StratcomIl profilo Twitter delUsa, il dipartimento che tra le altre cose gestisce l’arsenale atomico americano, ha pubblicato un messaggio criptico che ha immediatamente messo tutti sull’attenti: “;l;;gmlxzssaw”, recitava il testo sibillino di un tweet pubblicato lo scorso 28 marzo. Il risultato di un cyber-attacco? Codici nucleari pubblicati per sbaglio? C’è un pericolo imminente per la sicurezza nazionale e mondiale? Per fortuna, niente di tutto questo: il figlio in tenera età di un dipendente della Difesa è finito a calpestare la tastiera del computer del padre – in smart working – e ha composto e pubblicato il tweet dall’account istituzionale. Il tweet è stato eliminato poco dopo la sua pubblicazione, ma è rimasto online a sufficienza per diventare virale e far sorgere dubbi a tantissimi ...