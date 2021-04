“Il colpaccio di Maria De Filippi!” Amici | il pubblico sogna a occhi aperti | la voce bomba sulla super ospite

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il serale di ‘20’ è entrato nel vivo e nella serata del 3 aprile andrà in onda una nuova puntata. Sono già moltissime le indiscrezioni e anticipazioni su ciò che accadrà, visto che è già avvenuta la registrazione. Da quello che è circolato in rete, ad essere eliminato immediatamente sarà il ballerino Tommaso, mentre per quanto riguarda la seconda eliminazione, si sfideranno i fidanzati Rosa e Deddy. Non è dato sapere chi uscirà perché sarà poiDe Filippi in casetta ad annunciarlo. Intanto, nelle scorse ore si è anche verificato un durissimo scontro verbale tra l’insegnante di canto Anna Pettinelli e l’allievo Aka7even. Quest’ultimo si era lamentato di ciò che aveva fatto la maestra nell’ultima puntata e la diretta interessata stavolta l’ha attaccato aspramente: “Sei ciuccio e presuntuoso”. Intanto, però, la padrona di casa è al lavoro anche ...