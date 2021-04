Guarin sporco di sangue | l’ex calciatore dell’Inter arrestato per una lite in famiglia | VIDEO

(Di venerdì 2 aprile 2021) Fredy, exche ora gioca in Colombia con il Millonarios è statodopo una furiosa rissa in. Il giocatore è stato ripreso in un filmato diventato virale.ha aggredito il padre e ferito un poliziottodiper unainsembra in stato di alterazione nel filmato in cui si ribella alle forze dell’ordine: Mais um vídeo da situação lamentável que Guarín, ex-jogador do Vasco, se encontra. O atleta foi retirado da casa dos pais com muitona roupa, ...

COLOMBIA - Brutta avventura per Fredy. Il centrocampista ex Inter oggi è stato arrestato a Medellin dopo aver aggredito i suoi ...è apparso in evidente stato di alterazione oltrechédi ...Dalle immagini diventate virali in breve tempo sui social si nota come, trattenuto a forza dai poliziotti, siadi sangue sul fondoschiena, segno evidente della precedente colluttazione.Un'aggressione in famiglia a pochi giorni dalla Pasqua. Fredy Guarin, ex centrocampista dell'Inter, oggi al Millonarios di Bogotà, è stato arrestato a Medellin dopo una lite in famiglia poi degenerata ...Un video pubblicato in rete mostra Guarin (che nelle immagini appare anche sporco di sangue) opporre resistenza all’arresto, finendo per ferire anche un agente. I genitori hanno chiesto assistenza in ...