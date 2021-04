Francesco e Al-Tayyib | un viaggio verso la fratellanza

(Di venerdì 2 aprile 2021) Mohamed Abdelsalam, giudice e segretario generale del Comitato Superiore della Fraternità Umana ha pubblicato il volume ” Il Papa e il Grande Imam: un sentiero spinoso-una testimonianza della nascita della Fraternità Umana”. Il volume tratta della mediazione diplomatica e culturale fatta dai due leader. É il resoconto delle azioni intraprese per superare gli ostacoli che

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Tayyib

Papariprende testualmente l'appello con cui si apre il Documento sulla fratellanza umana ... firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi insieme con Ahmad Al -, Grande Imam di Al - Azhar, ...... che fa seguito al fecondo rapporto con il Grande Imam di Al - Azhar, Ahmad Al -, ha ... 'Papacorona un sogno che fu già dei suoi predecessori, soprattutto di san Giovanni Paolo II: il ...E infatti la diplomazia ha fatto in modo che Francesco e Al-Tayyib, il grande Imam sunnita, si potessero incontrare per poter firmare quello che sembra una grande vittoria per entrambe le culture, ...La fratellanza tra Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar: la pace, il documento di Abu Dhabi, i passi coraggiosi e il dialogo ...