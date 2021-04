Dzeko fa 250 partite con la Roma | i suoi precedenti con il Sassuolo

(Di venerdì 2 aprile 2021) La prossima sarà la gara numero 250 in tutte le competizioni con la maglia dellaper Edinma non segna da ottoLa prossima sarà la gara numero 250 in tutte le competizioni con la maglia dellaper Edin. Il bosniaco non segna da ottodi Serie A e potrebbe eguagliare il suo record negativo nel torneo (nove tra ottobre e gennaio 2019). Il bosniaco ha realizzato cinque gol contro ilin campionato, solo contro Atalanta e Sampdoria (entrambe 6) ha fatto meglio in campionato. Tuttavia, con le sue 5 reti,è ilnista della storia ad aver segnato più gol al. Leggi su Calcionews24.com

