Denise Pipitone, in ritardo test del DNA. Il caso diventa internazionale: “Contattiamo ambasciata” (Di venerdì 2 aprile 2021) Piera Maggio e il suo legale, Giacomo Frazzitta, sono in attesa di ricevere l’esito del test del Dna effettuato su Olesya, la ragazza russa che lanciato un video appello con la speranza di trovare i suoi genitori naturali. Denise Pipitone, si attende ancora test del Dna. “Pronti a contattare ambasciata in Russia” In un’intervista rilasciata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Piera Maggio e il suo legale, Giacomo Frazzitta, sono in attesa di ricevere l’esito deldel Dna effettuato su Olesya, la ragazza russa che lanciato un video appello con la speranza di trovare i suoi genitori naturali., si attende ancoradel Dna. “Pronti a contattarein Russia” In un’intervista rilasciata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - occhio_notizie : ?? Denise Pipitone, in caso di ritardo per il risultato del Dna l'avvocato è pronto a contattare l'ambasciata in Rus… - michel090591 : RT @Gazzettino: #denise pipitone, le prime parole di Olesya Rostova a Pomeriggio 5: «Mammina mia ti ho sempre cercato» -