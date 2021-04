Daydreamer, Can Yaman “nuovo amore” | Come la prende Diletta Leotta? (Di venerdì 2 aprile 2021) Can Yaman con Daydreamer Le ali del sogno ha raggiunto un pubblico vastissimo. Ora siamo pronti ad analizzare la nuova voce delle ultime ore. Can Yaman e Diletta Leotta (Instagram)L’attore è nato a Istanbul l’8 novembre del 1989. Suo padre è un avvocato di origini albanesi-kosovare, mentre la mamma una professoressa di lettere di origini macedone. Lui viene cresciuto dalle nonne, mentre i suoi genitori divorziarono quando aveva appena cinque anni. Dimostra di essere uno studente promettente al liceo italiano della sua città. LEGGI ANCHE >>> Can è un fenomeno Non tutti sanno poi che riesce a laurearsi in Giurisprudenza nel 2012 all’Università di Yeditepe iniziando la carriera da avvocato. Subito dopo la laurea infatti inizia Come praticantato alla ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) CanconLe ali del sogno ha raggiunto un pubblico vastissimo. Ora siamo pronti ad analizzare la nuova voce delle ultime ore. Can(Instagram)L’attore è nato a Istanbul l’8 novembre del 1989. Suo padre è un avvocato di origini albanesi-kosovare, mentre la mamma una professoressa di lettere di origini macedone. Lui viene cresciuto dalle nonne, mentre i suoi genitori divorziarono quando aveva appena cinque anni. Dimostra di essere uno studente promettente al liceo italiano della sua città. LEGGI ANCHE >>> Can è un fenomeno Non tutti sanno poi che riesce a laurearsi in Giurisprudenza nel 2012 all’Università di Yeditepe iniziando la carriera da avvocato. Subito dopo la laurea infatti iniziapraticantato alla ...

Advertising

H3ARTIZ : Anticipazioni del 2 aprile della serie turca Daydreamer Le Ali Del Sogno : come andrà a finire tra Can e Sanem???! - Veronic83722039 : RT @Lapeppa17: Can e Sanem. È scritto nelle stelle. #Daydreamer - Laufan845 : RT @Serenathursday: Sanem sottona che finge di sentirsi male per farsi tenere da Can ?? #DayDreamer - samantab89 : RT @follie_turche: ??’Can ricordati la coreografia non improvvisare’?? @follie_turche #follieturche #serieturchesubita #serieturche #CanYam… -