COVID, un decesso nel comune di Solofra: l'annuncio del sindaco Vignola (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – "Con immenso dolore rendiamo nota la triste notizia della dipartita, a causa del COVID-19, di un nostra cara concittadina. L'Amministrazione Comunale a nome di tutta la cittadinanza esprime il proprio cordoglio, la comunità si unisce al dolore della famiglia". E' l'annuncio dell'amministrazione comunale di Solofra guidata dal sindaco Michele Vignola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

