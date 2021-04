Covid, il lockdown dovrebbe durare poco ed essere rigoroso: Lo studio (Di venerdì 2 aprile 2021) Alessandro Nunziati Secondo uno studio pubblicato dal Centre for Economic Policy Research, un lockdown, per essere davvero efficace, dovrebbe durare poco ed essere molto rigoroso. La ricerca è stata condatta da esperti del mondo accademico provenienti da tutto il mondo. Patricio Goldstein dell’Università di Harvard, Eduardo Levy Yeyati dell’Università Torquato di Tella di Buenos Aires e Luca Sartorio del ministero del Lavoro dell’Argentina hanno preso in considerazione i dati relativi a contagi e decessi da Covid in 152 Paesi dall’inizio della pandemia fino al 31 dicembre 202, quindi prima dell’entrata in gioco dei vaccini. Gli scienziati hanno cercato di capire che misure di contenimento sarebbe meglio adottare per fermare la ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 2 aprile 2021) Alessandro Nunziati Secondo unopubblicato dal Centre for Economic Policy Research, un, perdavvero efficace,edmolto. La ricerca è stata condatta da esperti del mondo accademico provenienti da tutto il mondo. Patricio Goldstein dell’Università di Harvard, Eduardo Levy Yeyati dell’Università Torquato di Tella di Buenos Aires e Luca Sartorio del ministero del Lavoro dell’Argentina hanno preso in considerazione i dati relativi a contagi e decessi dain 152 Paesi dall’inizio della pandemia fino al 31 dicembre 202, quindi prima dell’entrata in gioco dei vaccini. Gli scienziati hanno cercato di capire che misure di contenimento sarebbe meglio adottare per fermare la ...

