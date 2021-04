Colapesce e Dimartino | già tutto esaurito per la data evento a Taormina

(Di venerdì 2 aprile 2021) Con un post sui loro canali social,hanno annunciato che ritornano a suonare dal vivo: ecco dove e quando È ufficiale: il 28 agosto 2021suonreanno al Teatro Greco Antico di. Ad annunciarlo sono stati gli stessi artisti sui loro canali social. I due hanno profili distinti e separati e hanno dato la notizia commentandola in modo diverso. “Unaunica in un posto unico, con alcuni ospiti speciali. Non ho mai suonato a, è stato sempre un sogno nel cassetto. Ma la vera notizia è che finalmente si torna a suonare, l’unica cosa che ci piace fare davvero. La prevendita è attiva da adesso, link nelle storie. ps: attenzione le poltronissime sono solo 100!” ha scrittomentre ...

, freschi del grande successo di 'Musica leggerissima' , che è uno dei singoli più ascoltati del Festival di Sanremo , annunciano un concerto al Teatro Antico di Taormina ...Ci sarà un concerto dia Taormina , un sogno che si realizza per i due cantautori. La coppia di artisti sta ancora festeggiando il successo di Musica Leggerissima , il brano sanremese che si è rivelato ...Giovedì 22 aprile si terrà Buongiorno Vita – L'evento, trasmesso da LIVENow. Ultimo canterà in sostegno dei progetti UNICEF in Mali ...Colapesce e Dimartino, ospiti su RTL 102.5, hanno presentato il nuovo album "I mortali" e ci hanno raccontato questo momento per loro particolarmente felice ...