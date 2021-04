Calenda | in contatto con Letta | ma basta parlare di primarie

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – “l’ho sentito, ci teniamo ine ci parliamo. Se il Pd mi appoggera’ a Roma? Non ne ho la piu’ vaga idea, e’ una situazione che va avanti da sei mesi.” “Io ho iniziato acon i romani di rifiuti e trasporti perche’ didiche non si fanno mai mi sono rotto: e’ la terza volta che le indicono perche’ forse si ritira quello, forse si candida quell’altro, e poi non se ne fa nulla.” “Poi se vogliono sedersi e discutere di programmi io sono disponibilissimo, ma continuassero pure a fare con calma perche’ tanto si tratta solo della Capitale d’Italia…”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo, ospite a Tagada’ su La7.

