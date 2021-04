Cade dalla scala in cantiere: piastrellista bergamasco muore a Brescia (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà l’autopsia a stabilire se ha perso l’equilibrio accidentalmente oppure se è stato un malore a causare la caduta che giovedì 1 aprile ha provocato la morte di Luigi Colleoni, 63 anni, piastrellista bergamasco che stava lavorando in un cantiere a Manerba, nel Bresciano. L’uomo era salito su una scaletta quando è caduto dalla stessa, finendo in un vano scale. Un volo che gli è stato fatale: i colleghi che erano con lui sul cantiere hanno subito allertato i soccorsi, ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, in una villa in ristrutturazione, hanno solo potuto constatare il decesso del piastrellista. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Brescia e gli operatori di Ats, che stanno cercando di far luce sulla vicenda. La salma di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà l’autopsia a stabilire se ha perso l’equilibrio accidentalmente oppure se è stato un malore a causare la caduta che giovedì 1 aprile ha provocato la morte di Luigi Colleoni, 63 anni,che stava lavorando in una Manerba, nelno. L’uomo era salito su una scaletta quando è cadutostessa, finendo in un vano scale. Un volo che gli è stato fatale: i colleghi che erano con lui sulhanno subito allertato i soccorsi, ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, in una villa in ristrutturazione, hanno solo potuto constatare il decesso del. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri die gli operatori di Ats, che stanno cercando di far luce sulla vicenda. La salma di ...

