Ascolti tv 1 aprile | I Guardiani convince | ma è più anziano di Makary | Settembre | Ricciardi | Lobosco e non vola in Trentino L’Isola tiene | sprint La7 Rete4

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Questa sera , venerdì 2, torna su Canale Cinque la trasmissione Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti : in ... 'Stanno facendo ottimitant'è che aumentano. Dato che mandano le ...giovedì 1: prima puntata sesta stagione Un passo dal cielo, L'isola dei famosi con Ilary Blasi Sfida inedita inieri sera, giovedì 1°, tra il primo episodio della nuova ...I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.640 su 30.467 test di cui 18.134 tamponi molecolari e 12.333 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,38% (14,5% sulle prime diagnosi). lo rende noto il p ...La conduttrice del contenitore del mattino di Canale 5 ha fatto una gaffe sul programma di Gianluigi Nuzzi che non va in onda stasera 2 aprile ...