Alessandro Cattelan non va più in onda | slitta il suo grande debutto

(Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non va in, il conduttore per il momento non farà il suotv, ecco il motivo. E’ solo di qualche mese fa la notizia del passaggio del giovane conduttore a Rai Uno dopo tanti anni su Sky e mentre si vocifera giù lui alla guida del prossimo Festival di Sanremo, salta

è più organizzato, e su Instagram inquadra solo una selezione di titoli che ha letto di recente. Non tutti l'hanno conquistato, ma i suoi follower hanno già preso spunto. Avete ...L'anticipazione, quando ancora si trattava solo di voci di corridoio, l'aveva lanciata in rete TvBlog e ora a rilanciare la notizia ci ha pensato TrashItaliano. Per vederesu Rai1 il pubblico italiano dovrà attendere ancora qualche mese. Lo show 'Da grande', infatti, che porta sulla rete di viale Mazzini l'ex volto di punta Sky , slitta la ...‘Da grande’, il varietà con cui Alessandro Cattelan debutterà in Rai, subisce uno slittamento: andrà in onda a settembre.Alessandro Cattelan, il suo nuovo progetto è saltato? Scopriamo la verità. I suoi fan appaiono molto tristi. Cos'è successo?