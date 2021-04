Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021)1 APRILEORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER LAVORI SU VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONECODE PER LAVORI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA MALAFEDE A VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DAL 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. LE PRINCIPALI NOVITA’, SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ...