Vaccino Pfizer | i dati sull’efficacia dopo la seconda dose

(Di giovedì 1 aprile 2021) Alessandro Nunziati Un nuovo studiodeldi-BioNTech ha evidenziato due fattori positivi che lasciano intravedere la luce in fondo al tunnel della pandemia. A sei mesi dalla, ilcontinua a fornire un’altissima protezione: è stimata al 91,3% l’efficacia delcontro il Covid, “misurata da 7 giorni fino a 6 mesila”. Inoltre, ildi-BioNTech ha dato conferme anchecontro la variante sudafricana.-BioNTech efficace anche6 mesi L’analisi è stata condotta su un campione di 46.307 partecipanti, ...

Advertising

RobertoBurioni : Interrompo la pausa per darvi una notizia eccezionale. Il vaccino Pfizer sembra essere sicurissimo ed efficacissimo… - Agenzia_Ansa : Pfizer annuncia efficacia vaccino del 100% tra i 12 e i 15 anni. I test hanno coinvolto 2.260 adolescenti negli St… - rtl1025 : ?? #Pfizer/#Biontech ha annunciato che il suo #vaccino è efficace al 100% nella fascia d'età tra i 12 e i 15 anni. - PicodaMirandola : Oggi ho fatto il vaccino Johnson & Johnson, tra 15 giorni farò il Pfizer e infine ho prenotato anche AstraZeneca p… - CovidVaccini : Arrivate 1.036.620 dosi di vaccino @pfizer ... che mi sembra azienda che si stia comportando più rettamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

BRUXELLES - La riunione degli ambasciatori Ue sulla distribuzione solidale di una parte dei 10 milioni delBioNTech -anticipate al secondo trimestre si è conclusa. Austria, Slovenia e Repubblica Ceca non hanno dato il loro assenso alla proposta di mediazione , perciò gli altri 24 Stati ...Questo in sintesi l'aggiornamento dei dati dello studio clinico di fase 3 deldi- BioNTech (BNT162b2), annunciato oggi con una nota congiunta dalle due case farmaceutiche che, sul ...Un nuovo studio sull’efficacia del vaccino di Pfizer-BioNTech ha evidenziato due fattori positivi che lasciano intravedere la luce in fondo al tunnel della pandemia. A sei mesi dalla seconda dose, il ...(Reuters) - Il vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech contro il Covid-19 è efficace al 91% circa nel prevenire la malattia. Lo hanno detto le aziende farmaceutiche, citando i dati di uno studio aggio ...