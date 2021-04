Torvaianica, il Tar dà ragione a ‘La Barraca’: il Comune non poteva far decadere la concessione demaniale (Di giovedì 1 aprile 2021) Parla chiaro, la sentenza del Tar n. 3814 del 29 marzo: il Comune di Pomezia ha richiesto la decadenza della concessione demaniale dello stabilimento balneare “La Barraca” in base a irregolarità sovrastimate, che sono state smontate in ogni punto dai giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio, con grande soddisfazione dei gestori, che possono così tirare un sospiro di sollievo e riprendere a lavorare in tranquillità in vista della stagione estiva. “Tutte le irregolarità poste dall’Amministrazione alla base del provvedimento impugnato siano, in verità, risultate ridimensionate in base agli atti di causa o appaiano comunque tali da poter essere agevolmente superate tramite semplice diffida e, in ogni caso, non così gravi da condurre ad un provvedimento come la decadenza dalla convenzione”, si legge nella sentenza. Ma quali erano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Parla chiaro, la sentenza del Tar n. 3814 del 29 marzo: ildi Pomezia ha richiesto la decadenza delladello stabilimento balneare “La Barraca” in base a irregolarità sovrastimate, che sono state smontate in ogni punto dai giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio, con grande soddisfazione dei gestori, che possono così tirare un sospiro di sollievo e riprendere a lavorare in tranquillità in vista della stagione estiva. “Tutte le irregolarità poste dall’Amministrazione alla base del provvedimento impugnato siano, in verità, risultate ridimensionate in base agli atti di causa o appaiano comunque tali da poter essere agevolmente superate tramite semplice diffida e, in ogni caso, non così gravi da condurre ad un provvedimento come la decadenza dalla convenzione”, si legge nella sentenza. Ma quali erano ...

