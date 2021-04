Sui vaccini la Lombardia tenta il rilancio, Bertolaso: «Prima dose a tutti i 70enni entro maggio. Il 22 aprile via ai 60enni» (Di giovedì 1 aprile 2021) La Lombardia è pronta con un nuovo piano vaccinale. Durante la conferenza stampa tenutasi oggi alla presenza del presidente Attilio Fontana, della vicepresidente Letizia Moratti e del coordinatore della strategia anti Covid-19 Bertolaso, sono stati spiegati nei dettagli i prossimi passi. Quello più urgente è rappresentato dalla piattaforma di prenotazione. Da domani 2 aprile sarà operativo il portale di Poste Italiane. Dopo le numerose difficoltà avute con Aria Spa da domani la Regione prova a compiere una svolta, facendosi aiutare dal sistema informatico consigliato anche dal governo centrale. Ad oggi su territorio regionale sono state somministrate 1 milione e 629 mila dosi, con il 28% degli over 80 totalmente immunizzati. «Il tema degli estremamente vulnerabili va affrontato» ha poi aggiunto Moratti. «Sono 366 mila e 700, di ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Laè pronta con un nuovo piano vaccinale. Durante la conferenza stampa tenutasi oggi alla presenza del presidente Attilio Fontana, della vicepresidente Letizia Moratti e del coordinatore della strategia anti Covid-19, sono stati spiegati nei dettagli i prossimi passi. Quello più urgente è rappresentato dalla piattaforma di prenotazione. Da domani 2sarà operativo il portale di Poste Italiane. Dopo le numerose difficoltà avute con Aria Spa da domani la Regione prova a compiere una svolta, facendosi aiutare dal sistema informatico consigliato anche dal governo centrale. Ad oggi su territorio regionale sono state somministrate 1 milione e 629 mila dosi, con il 28% degli over 80 totalmente immunizzati. «Il tema degli estremamente vulnerabili va affrontato» ha poi aggiunto Moratti. «Sono 366 mila e 700, di ...

