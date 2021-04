Serie A a DAZN | l’annuncio | “Costerà meno di oggi Abbonamenti saranno sempre snelli”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo l'ufficialità dell'assegnazione dei diritti tv dellaA a, sono state tante le curiosità in merito a quella che sarà l'offerta per gli spettatori e, soprattutto, i costi per poter seguire ogni evento sportivo. A fare ulteriore chiarezza sulla vicenda è stata a La Stampa Veronica Diquattro, vice presidente esecutivo per il Sud Europa a.L'offerta die i costicaption id="attachment 1113785" align="alignnone" width="594" Veronica Diquattro (Getty Images)/captionSui problemi di connessione per offrire il miglior servizio possibile: "Nelle aree che vantano più problemi di rete in Italia ci saremo anche sul digitale terrestre. Ma tutti ora avranno un motivo in più per dotarsi di una connessione più veloce e di device adeguati", ha spiegato la Diquattro. Poi abbiamo fatto tantissimi passi avanti e da ...