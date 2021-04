RFI, FS al convegno sull’impiego dei velivoli a pilotaggio remoto (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il supporto dei droni come nuova frontiera volta al miglioramento di servizi commerciali, industriali e al monitoraggio delle infrastrutture critiche, a tutela della sicurezza e della crescita. Se ne è discusso nel convegno “L’impiego dei velivoli a pilotaggio remoto in ambito civile”, organizzato in modalità web dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) con il patrocinio di ENAV ed ENAC. A moderare l’incontro la presidente di RFI, Anna Masutti. Per il Gruppo FS presenti anche l’amministratrice delegata di RFI, Vera Fiorani, e il responsabile ricerca e sviluppo di RFI, Eugenio Fedeli. All’evento hanno partecipato anche importanti aziende come Leonardo, Terna, Telespazio e Oliver Wyman. Dopo aver portato i saluti dell’azienda Fiorani ha ricordato il ruolo della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il supporto dei droni come nuova frontiera volta al miglioramento di servizi commerciali, industriali e al monitoraggio delle infrastrutture critiche, a tutela della sicurezza e della crescita. Se ne è discusso nel“L’impiego deiin ambito civile”, organizzato in modalità web dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) con il patrocinio di ENAV ed ENAC. A moderare l’incontro la presidente di RFI, Anna Masutti. Per il Gruppo FS presenti anche l’amministratrice delegata di RFI, Vera Fiorani, e il responsabile ricerca e sviluppo di RFI, Eugenio Fedeli. All’evento hanno partecipato anche importanti aziende come Leonardo, Terna, Telespazio e Oliver Wyman. Dopo aver portato i saluti dell’azienda Fiorani ha ricordato il ruolo della ...

