Pinuccio di Striscia la notizia si candida nel Cda Rai | inizia il valzer delle nomine

(Di giovedì 1 aprile 2021) Francesca Galicidilatenta il colpo grosso e dopo i servizi satirici effettuati nell'intera stagione siper il Cda della Rai "sono", è con queste parole che Alessio Giannone, noto come, lancia i suoi servizi ala. La sua ironia e la sua sagacia nell'ultima stagione sono stati utilizzati per punzecchiare la Rai con vari servizi che, settimana dopo settimana, hanno portato alla luce alcune possibili criticità dell'azienda televisiva pubblica nazionale. Rai Scoglio 24, parodia di Rai News 24, ha messo nel suo mirino alcuni aspetti della Rai e ora, a distanza di molti mesi dall'inizio dell'avventura a Rai Scoglio 24,ha deciso di fare il grande ...

A quanto è in grado di anticipare TPI , con queste parole l'inviato di "Rai Scoglio 24" Alessio Giannone , conosciuto nel programma come, stasera ala notizia annuncia la propria ...Argomento trattato nel programma di Fabio Fazio con l'inconfondibile ironia di Luciana Litizzetto , per il dissenso diLa Notizia . Il servizio diè introdotto dalla chiarifica ...«Con estrema umiltà mi candido a consigliere d'amministrazione della Rai»."Con queste parole l'inviato di "Rai Scoglio 24""Pinuccio annuncia la sua"candidatura ufficiale per il prossimo CDA della Rai.“Con estrema umiltà mi candido a consigliere d’amministrazione della Rai e il mio slogan sarà: ‘Apriremo la Rai come un barattolo di sugo’”. A quanto è in grado di anticipare TPI, con queste parole l’ ...