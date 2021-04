Pedullà: Sarri considera la Roma perfetta per il suo 4-3-3 (Di giovedì 1 aprile 2021) Nella sua rubrica di calciomercato sull’edizione on line della Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà parla di Maurizio Sarri. Scrive che il futuro è legato innanzitutto alla decisione della Juventus. se la Juve non pagasse entro la fine di questa stagione la penale da 2,5 milioni concordata a suo tempo in caso di esonero, scatterebbe un nuovo contratto da 7 milioni netti a partire dal prossimo primo luglio. Quindi il futuro di Sarri dipende dalla Juventus. Scrive che Sarri tornerebbe volentieri in Premier e che considera la Roma una soluzione perfetta per l’assortimento dell’organico e la qualità di molti attuali interpreti giallorossi, la scorciatoia migliore per riproporre un funzionale 4-3-3. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) Nella sua rubrica di calciomercato sull’edizione on line della Gazzetta dello Sport, Alfredoparla di Maurizio. Scrive che il futuro è legato innanzitutto alla decisione della Juventus. se la Juve non pagasse entro la fine di questa stagione la penale da 2,5 milioni concordata a suo tempo in caso di esonero, scatterebbe un nuovo contratto da 7 milioni netti a partire dal prossimo primo luglio. Quindi il futuro didipende dalla Juventus. Scrive chetornerebbe volentieri in Premier e chelauna soluzioneper l’assortimento dell’organico e la qualità di molti attuali interpreti giallorossi, la scorciatoia migliore per riproporre un funzionale 4-3-3. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà Sarri Sarri, no a tutte le proposte dall'estero. Ecco perché apprezza la Roma Alfredo Pedullà fa il punto della situazione sul futuro di Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus. Il tecnico ha rifiutato tutte le offerte dall'estero e potrebbe gradire la Roma: ecco perché

Mercato Napoli, Hysaj suscita l'interesse di due grandi club italiani Inoltre Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato sul suo sito ufficiale l'... e che potrebbe entrare in corsa per l'eventuale nuova squadra di Maurizio Sarri, a lungo il suo ...

Pedullà: Sarri-Roma contatti avviati da mesi ma il Napoli c'è casanapoli.net