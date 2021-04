NOW si prepara ad arrivare su Apple TV | prima beta ravvisata

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’app di NOW, l’Internet TV di Sky, è prossima all’uscita suTV. Laè sbarcata su Test Flight, come segnalato dalla Redazione di ‘HDblog.it‘. Da un po’ di tempo la piattaforma ha cambiato nome, perdendo il suffisso TV, e vedendo modificati anche i colori: dal giallo e dal viola si è passati ad un particolare effetto sfumato compreso dal nero al verde petrolio. A sinistra c’è una colonna con le varie categorie (Entertainment, Sport, Cinema e Kids) ed a destra sono incasellati i vari contenuti. Le locandine di film e serie TV si sviluppano in senso verticale, mentre i contenuti sportivi in senso orizzontale. L’app di NOW perTV non è ancora finita, tant’è che è consentita solo la visione di alcuni contenuti on demand, mentre non risultano disponibili i canali in onda. I lavori procedono comunque ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NOW prepara

OptiMagazine

... tablet, pc e smart tv attraverso l'applicazione di Sky Go eTv . PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ... domani si assegneranno le 3 partite in co - esclusiva Dazn Calciomercato " Napoli, Hysajl'...... da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go ) via satellite e via internet, su- il servizio ... Mentre Valentino Rossi sia vivere la sua 26esima stagione in carriera con Yamaha Petronas, ...E nelle criticità essere preparati è qualcosa che aiuta tutti ... difficilissimo anche in questa categoria. I dati di Free now sono in linea con quelli degli uffici pubblici: «Cali del ...Francesco Totti, Valentina Vezzali e altri campioni del mondo dello sport. Francesco Totti ha avuto il Covid e ha dovuto gestire una polmonite bilaterale Il Governo prepara la campagna di sensibilizza ...