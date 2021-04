Movida violenta a Milano, arrestati 4 giovani (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono finiti ai domiciliari quattro ventenni, incensurati, ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, una tentata rapina e due aggressioni ai danni di alcuni loro coetanei, del titolare di un ristoratore e di alcuni suoi dipendenti, a Milano. fsc/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono finiti ai domiciliari quattro ventenni, incensurati, ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, una tentata rapina e due aggressioni ai danni di alcuni loro coetanei, del titolare di un ristoratore e di alcuni suoi dipendenti, a. fsc/com su Il Corriere della Città.

