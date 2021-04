Milan | Galli su Donnarumma | «Deve restare | può battere tutti i record di Maldini»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Giovanniha parlato di Gianluigie sulle difficoltà per il rinnovo del portiere Giovanniha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando di Gianluigi. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 PERMANENZA – «perché nel frattempo ilè cambiato. In società ci sono figure nuove, che rappresentano il club e la sua storia. Vedo una sinergia interna positiva e costruttiva. Fossi in lui ci penserei non una ma due volte ad andare via: c’è stato nei momenti difficili, sarebbe un peccato lasciare ora che tutto non potrà che migliorare ancora. La mia sensazione è che Gigio resti. Sono tra i suoi primi tifosi. È cresciuto in rossonero, a14 anni ha scelto il...