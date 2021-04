Malore in aula durante il processo, Riccomi muore sull'ambulanza (Di giovedì 1 aprile 2021) I l suo cuore ha ceduto in aula, mentre gli avvocati della difesa stavano presentando le conclusioni finali del processo per bancarotta fraudolenta dell'agenzia di viaggi Fraben Travel di Montecatini ,... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 aprile 2021) I l suo cuore ha ceduto in, mentre gli avvocati della difesa stavano presentando le conclusioni finali delper bancarotta fraudolenta dell'agenzia di viaggi Fraben Travel di Montecatini ,...

domenicosabell1 : ... 66 anni, socialista, sotto processo, ha un malore in aula, muore in ambulanza.. - qn_lanazione : Malore in aula durante il processo, Riccomi muore sull'ambulanza -

