Lucas Vazquez via dal Real a fine stagione, niente Italia per lui

Lucas Vazquez verso la Premier Come riportato dai colleghi di ABC l'esterno del Real Madrid Lucas Vazquez dirà addio ai blancos a fine stagione, vista … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Lucas Vazquez Lucas Vazquez: ci ha pensato anche l'Inter. Il punto Commenta per primo Fra i tanti giocatori importanti che il 30 giugno chiuderanno i loro contratti con gli attuali club c'è anche Lucas Vazquez , che dal 1° luglio potrà firmare, a parametro zero, per un altro club. Del classe 1991 del Real Madrid vi abbiamo raccontato qualche settimana fa per un sondaggio del Milan , così come ...

L'importanza di chiamarsi Max ... da Evra che avrebbe dovuto spazzarla, a Bonucci che marcò male Thomas Muller, fino all'intervento scomposto, seppur dubbio, di Benatia su Lucas Vazquez, non posso esimere dalle colpe il nostro ...

Lucas Vazquez: ci ha pensato anche l'Inter. Il punto Calciomercato.com Accostato al Napoli, Lucas Vazquez lascerà il Real Madrid. Ma dalla Spagna escludono la A Lucas Vazquez ormai ha deciso: non rinnoverà il suo contratto in scadenza col Real Madrid. E c'è di più. Come riporta ABC, il futuro del jolly di fascia merengue sarà infatti con ogni probabilità in ...

ESCLUSIVA MN - Agustín Martín (AS): "Diaz, problema al piede da valutare. Futuro? Ora è felice al Milan” Per parlare di Brahim Diaz e del suo futuro, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Agustín Martín, giornalista del noto quotidiano spagnolo AS. Ecco le sue parole ...

