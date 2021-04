L’equipaggio della missione SpaceX Inspiration4 non sarà composto da astronauti ma civili (Di giovedì 1 aprile 2021) Svelati i nomi dei quattro membri delL’equipaggio della missione SpaceX Inspiration4: sarà la prima missione spaziale condotta da civili e non da astronauti professionisti. Ciascuno di loro rappresenterà una caratterista dell’animo umano: “leadership”, “speranza”, “prosperità”, “generosità”. Viaggi spaziali con equipaggio composto da civili La navicella spaziale Crew Dragon girerà intorno alla Terra per circa tre giorni ad un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: SpaceX Crew Dragon stasera 30 maggio diretta decollo Neil Alden Armstrong, il primo uomo sulla Luna Tom Cruise farà un film nello ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Svelati i nomi dei quattro membri della primaspaziale condotta dae non daprofessionisti. Ciascuno di loro rappresenterà una caratterista dell’animo umano: “leadership”, “speranza”, “prosperità”, “generosità”. Viaggi spaziali con equipaggiodaLa navicella spaziale Crew Dragon girerà intorno alla Terra per circa tre giorni ad un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Crew Dragon stasera 30 maggio diretta decollo Neil Alden Armstrong, il primo uomo sulla Luna Tom Cruise farà un film nello ...

Advertising

seguimi2050 : Notizie ESCLUSIVE> Notizie dal mondo CONTENUTE Il capitano e l'equipaggio della nave del Canale di Suez 'devono ess… - Marchess86 : L'equipaggio della nave cargo #EVERGIVEN rischia l'arresto per la manovra - AstrospaceI : E' stato presentato oggi l'equipaggio completo della missione #Inspiration4 e annunciato che voleranno con una Drag… - Blackskorpion4 : RT @conteDartagnan: Il comandante della nave e l’equipaggio dell’evergreen rischiano il carcere a vita in Egitto...da noi gli davano la med… - conteDartagnan : Il comandante della nave e l’equipaggio dell’evergreen rischiano il carcere a vita in Egitto...da noi gli davano la medaglia al valore -

Ultime Notizie dalla rete : L’equipaggio della Air India, equipaggio di sole donne compie il volo commerciale più lungo della storia indiana Corriere della Sera