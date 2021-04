La Toscana vaccina anche a Pasqua e Pasquetta. Arrivate le dosi di Moderna (Di giovedì 1 aprile 2021) anche questa settimana la campagna vaccinale è alle prese con i ritardi nella consegna delle dosi. Spostati al 7 gli appuntamenti di oggi per i settantenni. Ma da domani prenotazioni confermate. Arriva Moderna per i fragilissimi: metà di loro saranno chiamati dalle Asl, l'altra metà dovrà prenotarsi online. Over 80: in corso la somministrazione di 81mila dosi, la prossima settimana ne sono attese altre 90mila Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 1 aprile 2021)questa settimana la campagnale è alle prese con i ritardi nella consegna delle. Spostati al 7 gli appuntamenti di oggi per i settantenni. Ma da domani prenotazioni confermate. Arrivaper i fragilissimi: metà di loro saranno chiamati dalle Asl, l'altra metà dovrà prenotarsi online. Over 80: in corso la somministrazione di 81mila, la prossima settimana ne sono attese altre 90mila

